Минск, 2 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Постоянные реформы образования, которые проходили в Белоруссии, уже стали возмущать жителей, и президент страны Александр Лукашенко запрещает их продолжать. Об этом он 2 декабря объявил на совещании правительства.

Александр Лукашенко

«Менять правила игры постоянно нельзя. Давайте, наконец, поставим точку в этом затянувшемся разговоре и начнем кропотливую работу», — сказал Лукашенко.

Вместо этого он поручил совершенствовать учебники. Лукашенко также заявил, что необходимо улучшать вступительную компанию в высшие учебные заведения. Президент страны потребовал, чтобы поступление в вузы не было «лотереей».

Напомним, в августе Лукашенко поручил правительству рассмотреть вопрос, насколько эффективно в системе образования централизованное тестирование. Он потребовал до конца года разобраться: нужно её сохранить или внести какие-то изменения.