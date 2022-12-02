Горловка, ДНР, 2 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Мэр города Горловки (Донецкая Народная Республика) Иван Приходько сообщил об обстреле здания исправительной колонии со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил 2 декабря.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате обстрела поселка Мичурина со стороны ВСУ повреждено ограждение и кровля административного здания Мичуринской исправительной колонии», — сообщается в Telegram-канале мэра города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики обстреляли Горловку, Гольмовский и Минеральное в Донецкой Народной Республике.