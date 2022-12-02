Салехард, 2 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) планирует в ближайшее время усилить совместную с Росрыболовством работу по восстановлению популяции сиговых рыб.

www. kremlin.ru На Конгрессе молодых ученых

Проблему накануне озвучил ямальский научный деятель Павел Орехов в рамках Конгресса молодых ученых , где присутствовал президент РФ Владимир Путин. По словам ямальца, действующие сегодня приказы Росрыболовства препятствуют эффективному восстановлению популяции сиговых рыб. Глава государства поручил ученому проработать вопрос с профильным ведомством, чтобы пересмотреть нормативы по выпуску молоди сиговых.

В свою очередь, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил уверенность, что в ближайшее время начнется тесная работа с ключевым ведомством, ― Росрыболовством, ― и по нормативным документам, и по их применению. По словам губернатора, это существенно поменяет политику защиты ценных видов рыбы на Ямале. «Внимание главы государства нам поможет», ― заключил Дмитрий Артюхов.

Работа в этом направлении уже ведется. Так, в 2017 году для восстановления ценных видов сиговых рыб в северном округе было создано научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод», которое занимается полным циклом выращивания молоди. За время работы предприятия в водоемы ЯНАО было выпущено более 110 миллионов штук молоди ценных видов сиговых рыб.

Уже в этом году по инициативе правительства Ямала впервые был запущен масштабный научный проект по изучению состояния сиговых видов рыб. Чтобы эффективно восстанавливать численность муксуна, будет разработана долгосрочная комплексная программа. Планируется, что она объединит работу федеральных структур и трех регионов ― ЯНАО, ХМАО и Томской области. Такое взаимодействие субъектов РФ, в числе прочего, позволит лучше контролировать состояние рыбы в Обь-Иртышском бассейне на всех этапах жизненного цикла.

Так, на Ямале муксун зимует и набирает вес, а в Югре осуществляет нерестовую миграцию на нерестилища, которые находятся в Томской области.

Также для усиления работ по восстановлению численности муксуна будет разработана долгосрочная комплексная программа, которая объединит работу трех регионов — Ямала, Югры и Томской области, а также федеральных структур. Она будет включать научную деятельность, искусственное воспроизводство, борьбу с незаконным выловом рыбы и совершенствование нормативно-правовой документации.