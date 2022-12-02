Москва, 2 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Спустя восемь лет после возвращения Крыма в Россию по ряду направлений не завершена интеграция этого региона в российское правовое поле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

По ее словам, главной задачей на предстоящий период станет интеграция новых российских регионов в административную, правовую, финансовую, экономическую и социальную систему страны.

«Мы имеем опыт по Крыму и Севастополю. Вот прошло восемь лет, мы до сих пор до конца этот переходный период по ряду направлений не завершили, потому что это действительно очень непростой вопрос», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что ко всем задачам здесь надо относиться с предельным вниманием, ответственностью, не разделяя их на приоритетные и второстепенные.

«Все законы и другие нормативно-правовые акты должны быть выверены до запятой и учитывать реалии жизни в новых субъектах», — добавила она.

Матвиенко отметила, что с этим процессом не нужно затягивать, и создание правовой законодательной базы поможет налаживать мирную жизнь в этих субъектах РФ.