Москва, 2 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Совет учителей-блогеров при Минпросвещения РФ занимается созданием программы бакалавриата по дефектологическим направлениям образования. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе ведомства.

Светлана Шаповалова Учитель

В рамках проекта предусмотрен формат двухпрофильного бакалавриата.

Помимо этого, учителя-блогеры занимаются созданием проекта, предусматривающего юридическое сопровождение педагогов и проект, предусматривающий наставничество для учителей, которые только лишь начинают свою педагогическую карьеру.

Для последних предусмотрено существование онлайн-проекта под названием «Институт наставничества», в рамках которого педагоги смогут поработать в другом проекте — «Дорога педагога».