Мелитополь, 2 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Увеличение группировки киевских боевиков на запорожском направлении замедлилось из-за уничтожения железнодорожной инфраструктуры в районе города Кривой Рог. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Происходит увеличение группировки ВСУ на запорожском направлении и боевое слаживание тех, кто прибыл к нам с херсонского направления», — заявил Рогов журналистам ТАСС 2 декабря.

Также он отметил, что переброска ВСУ усложнилась после ударов союзных войск по железнодорожной инфраструктуре.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ используют гражданские автомобили для транспортировки и перевозки минометов для обстрела союзных сил в Запорожской области.