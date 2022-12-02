Брюссель, 2 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не поедет в США для участия в саммите по вопросам торговли и технологий, посчитав, что данная встреча не затрагивает проблемы Европы, сообщает агентство Bloomberg.

Thijs ter Haar Флаги ЕС

Помощник Тьерри Бретона, имя которого не называется, объяснил отказ от мероприятия тем, что саммит в университете Мэриленда превратился в 45-минутный обед.

По его словам, еврокомиссар собирается приехать в США в начале 2023 года, чтобы обсудить вопросы промышленности и конкурентоспособности, цифровых технологий, космоса и киберпространства.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры ЕС признали, что политика США усугубляет экономическое положение в Европе.

Эксперты издания The Wall Street Journal говорят о том, что европейские лидеры недовольны политикой США, так как в настоящее время ЕС вместо того, чтобы отстаивать свои интересы, вынужден работать под повестку Вашингтона.

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