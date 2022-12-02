Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Серьёзный вес набрал Евразийский экономический союз на международной арене, заявил 2 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин на третьем заседании совместной комиссии уровня глав правительств в Узбекистане.

Government.ru Михаил Мишустин

Михаил Мишустин «ЕАЭС — это современный региональный интеграционный формат, набравший за период своего существования серьёзный вес на международной арене».

Глава российского правительства подчеркнул, что ЕАЭС показал себя устойчивым к давлению со стороны Запада, выдержав санкции. Союз на деле доказал свою эффективность и сейчас является центром большого евразийского пространства.

Отметив, что ЕАЭС готов к расширению, Мишустин рассказал о преимуществах участия в этом объединении: евразийская интеграция «не только способствует росту их благосостояния, но и помогает реализации свободы передвижения, выбора места жительства и работы».

Напомним, в ЕАЭС входят, помимо России, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Узбекистан, Молдавия и Куба пока остаются в статусе стран-наблюдателей.