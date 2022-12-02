Донецк, 2 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми более 50 человека личного состава. Об этом 2 декабря сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: одну самоходную артиллерийскую установку, три гаубицы, четыре танка, семь беспилотников и десять единиц бронированной и автомобильной техники,

«Потери в живой силе противника составили более 50 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава итальянского министерства иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Италия готова поддержать любую инициативу, которая будет способствовать достижению мира на Украине.