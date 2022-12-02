Санкт-Петербург, 2 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На Новой сцене Мариинского театра в Петербурге вечером в пятницу, 2 декабря, пройдет премьерный показ оперы Марка Жиркова и Генриха Литинского «Ньургун Боотур», поставленной по мотивам эпоса якутского народа. Спектакль Государственного театра оперы и балета Республики Саха им. Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоона будет исполняться на якутском языке и сопровождаться синхронными титрами на русском языке.

Дарья Драй ИА REGNUM Вторая сцена Мариинского театра

Как рассказали в Мариинском театре, либретто оперы было написано драматургом Дмитрием Сивцевым — Суорун Омоллооном, по мотивам произведения Платона Ойунского и якутских эпических сказаний.

Впервые опера «Ньургун Боотур» была поставлена в 1947 году. В нынешней, шестой по счету, постановке занято около 180 артистов. Руководитель Театра олонхо (Якутск) Андрей Борисов соединил классическое европейское исполнение оперных партий и оригинальную манеру звукоизвлечения «кылысах» (горловой призвук), используемую в тойуках (народных песнопениях).

В сценографии спектакля задействованы элементы скифского, хуннского и даже шумерского искусства, перекликающиеся с мифологией народа саха, в спектакль включены и обрядовые эпизоды, представляющие тот или иной мистический ритуал.

Также в спектакле участвуют ведущие солисты оперной труппы, хор и Симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоона, хор Государственной филармонии Республики Саха (Якутия), ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии». Продолжительность спектакля составит 2 часа 15 минут, с одним антрактом.