Кишинёв, 2 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Молдавия начала переговоры о возобновлении поставок электроэнергии из Приднестровья через месяц после переключения на Румынию. Об этом 1 декабря сообщил порталу NOI молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

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Он рассказал, что обсуждение этого вопроса с Тирасполем началось 29 ноября. Кишинёв настаивает на том, чтобы поставляемой электроэнергии хватало на всю страну.

«Аргумент, который приводится в качестве основной причины, что им нужно больше газа. Решение, при котором они сначала поставляют электроэнергию для всей страны, а затем поступает газ, является лучшим», — сказал Спыну.

Министр напомнил, что расположенная в Приднестровье Молдавская ГЭС (МГРЭС) способна обеспечить электроэнергией всю Молдавию.

В октябре Газпром сократил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за того, что Киев ограничил работу украинской газотранспортной системы. С 1 ноября Молдавия самовольно изменила условия перераспределения газа с Приднестровьем, отказалась от поставок МГРЭС в пользу Румынии. Румынская электроэнергия оказалась в несколько раз дороже приднестровской. Кроме того, в Молдавии начались блэкауты после атак на инфраструктуру Украины.