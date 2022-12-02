Рим, 2 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Италия готова поддержать любую инициативу, которая будет способствовать достижению мира на Украине. Об этом в интервью газете La Repubblica, опубликованном 2 декабря, заявил глава итальянского министерства иностранных дел Антонио Таяни.

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«Италия очень заинтересована и будет поддерживать любые политические и дипломатические инициативы, которые могут привести к справедливому миру для Украины», ― подчеркнул министр.

По его словам, весь Североатлантический альянс, все страны готовы говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, «если будут продемонстрированы конкретные намерения с его стороны».

На вопрос о военной поддержке Киева со стороны Рима Таяни заявил, что «Италия продолжит следовать линии НАТО и ЕС, потому что единство ― наша сила, позволяющая Киеву вести переговоры о справедливом мире».

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Как сообщало ИА REGNUM, властями Италии в начале января 2023 года, скорее всего, уже будет принят шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи режиму Киева. Как указывает газета La Repubblica, новые поставки оружия боевикам ВСУ будут в течение ближайших дней обсуждаться советом министров Италии.