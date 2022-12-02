Минск, 2 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Беспилотник, который двигался со стороны Украины в сторону территории Белоруссии, перехватили белорусские пограничники. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Publicdomainpictures.net Беспилотник

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен на расстоянии 1,2 км от белорусско-украинской границы над пунктом пропуска Мокраны на высоте около 300 метров.

«Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на перехваченном квадрокоптере нет опознавательных знаков и он был оборудован встроенной видеокамерой для того, чтобы вести разведку на приграничной белорусской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под любым предлогом пытается втянуть Киев войска стран — членов НАТО в конфликт на территории Украины.