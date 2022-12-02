Донецк, 2 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район города Донецка (ДНР). Об этом 2 декабря сообщается в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Орловка — г. Донецк был зафиксирован в 11:20 мск. Всего было выпущено восемь ракет из систем реактивного залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ обстреляли семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая столицу региона — Донецк.