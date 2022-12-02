Москва, 2 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Законопроект о обязательной квоте в оздоровительных лагерях для детей-инвалидов внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

С принятием закона каждый год детские лагеря будут выделять детям с ограниченными возможностями здоровья не менее 10% от общего объема мест. При этом регион вправе самостоятельно определять, как будет распределена эта квота между лагерями при условии, что в них для таких детей созданы все необходимые условия.

Авторы обратили внимание на то, что в России оставались детские специализированные учреждения, но мест для всех желающих не хватает.

Актуальность проблемы инклюзивного отдыха связана, прежде всего, с тем, что число нуждающихся детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в Российской Федерации неуклонно растет и на данный момент составляет около 2% от общего количества детей в стране, отмечают парламентарии.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и изменения финансовых обязательств государства, следует из сопроводительных документов к законопроекту.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские детские лагеря могут получить дополнительную финансовую поддержку от государства в размере 1 млрд рублей.