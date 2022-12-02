Рогов: в ночь на 2 декабря в Мелитополе сработала система ПВО
Рогов рассказал, что в Мелитополе в ночь на 2 декабря сработала система ПВО
Мелитополь, 2 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Мелитополе в ночь на 2 декабря. Об этом 2 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.
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Залп ПВО
«Сегодня ночью около 03:40 (совпадает с мск) жители города слышали взрывы. Это результат работы ПВО России», — написал он в своём сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 2 декабря Вооружённые силы (ВС) РФ ударили по расположению боевиков киевского преступного режима во временно оккупированном ими городе Запорожье.