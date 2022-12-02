Мелитополь, 2 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Мелитополе в ночь на 2 декабря. Об этом 2 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Mil.ru Залп ПВО

«Сегодня ночью около 03:40 (совпадает с мск) жители города слышали взрывы. Это результат работы ПВО России», — написал он в своём сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 2 декабря Вооружённые силы (ВС) РФ ударили по расположению боевиков киевского преступного режима во временно оккупированном ими городе Запорожье.