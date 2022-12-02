Москва, 2 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. После того, как страны «Большой семерки» договорятся о введении потолка цен на российскую нефть, РФ едва ли потеряет большие объемы поставок черного золота на международный рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Добыча нефти

«Россия формально никогда не признает этот потолок. Об этом уже говорилось не раз. Россия будет вести себя следующим образом: она игнорирует потолок и предлагает нефть по тем ценам, которые мы считаем приемлемыми. Дальше возникает вопрос — покупают ее или нет? Если да, то вопросами и танкеров, и страхования должны заниматься трейдеры, профессиональные посредники. Если трейдеры видят, что цены не пролазят под потолок, а они боятся санкций, то, значит, трейдеры отказываются и надо искать других. И здесь вопрос в том, найдутся ли такие трейдеры, которые смогут наладить поставки российской нефти на мировой рынок в обход санкций. Я думаю, что да, — сказал Зубец. — Сейчас начнется эра большого «схематоза», когда начнут нефть перегружать в море с танкера на танкер. Так что Россия вряд ли потеряет большие объемы поставок нефти на международный рынок, а вот по нефтепродуктам — тут, скорее всего, потери будут, потому что на рынок выйдут нефтепереработчики из развивающихся стран, которые будут брать российскую нефть с большой охотой, делать из нее нефтепродукты, грузить на танкеры и везти в Европу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец рассказал, как экономики стран Запада расплатятся за введение потолка цен на российскую нефть.