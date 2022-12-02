Красногорск, 2 декабря, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Почти две тысячи заявок подали жители Московской области для участия в губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, цель ежегодной премии, проводящейся с 2013 года, — отметить неравнодушных и инициативных жителей, которые предлагают и реализуют свои идеи, несут добро в регион. Принять в ней участие по традиции могут все желающие жители Подмосковья старше 18 лет, зарегистрированные в регионе. Заявки принимались с 22 по 28 ноября включительно.

Пресс-служба правительства Московской области 2000 заявок подано для премии «Мы рядом. Доброе дело» в Подмосковье

В этом году темой мероприятия станет специальная военная операция и люди, которые проявляют себя на передовой или обеспечивают победу в тылу. На участие в премии было подано около двух тысяч заявок от восьми с половиной тысяч человек. Призовой фонд губернаторской премии составляет шестьдесят миллионов рублей. Деньги будут разделены между 120 победителями. В этом году главными героями премии станут военнослужащие, которые принимали или принимают участие в специальной военной операции, а также военные корреспонденты, рассказывающие о боевых действиях прямо из эпицентра событий. Отдельно отметят в конкурсе волонтеров и активистов, которые собирают в Московской области помощь для тех, кто в ней нуждается.

«Много заявок подано от наших добровольцев, которые собирали помощь и для жителей Донбасса, и для наших военных, — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. — Так, Елена Жарова из Балашихи вместе с командой единомышленников смогла собрать более 100 тонн груза! Наталья Борисова из Домодедова на протяжении нескольких месяцев координировала работу центрального распределительного склада гуманитарной помощи и сама ездила в Донбасс, чтобы передать товары из рук в руки. Отмечу и Екатерину Скорикову из Одинцова — она одна из первых в Московской области организовала пункт сбора гуманитарки. И таких примеров — десятки!».

Одним из участников премии стал военный корреспондент Александр Сладков, уроженец Монино. Он часто бывал в горячих точках, в том числе в Афганистане, Чечне и Ираке, получил ранение при выполнении задания. Другая участница конкурса — военный корреспондент Ирина Сокирко, которая работает на Первом канале. Ее кандидатура на участие была выдвинута военнослужащими, которых впечатлил героизм девушки. Ирина не только рассказывает о событиях с места боевых действий, но также помогает военнослужащим — собирает помощь и отправляет на фронт экипировку для бойцов, одежду, обувь и многое другое.

В этом году в премии будет только одна номинация — «Доброе дело». Жюри, в состав которого войдут представители медиасообщества Маргарита Симоньян и Андрей Медведев, артисты Николай Басков и Игорь Бутман, известный кардиохирург Лео Бокерия и другие, определит сто двадцать победителей, которые получат по пятьсот тысяч рублей.