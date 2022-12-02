Москва, 2 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Телефонный разговор 2 декабря президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко был посвящён вопросам двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах», — сообщили в Кремле. Участники переговоров договорились продолжать контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о телефонных переговорах утром 2 декабря сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.