Москва, 2 декабря, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Закрепить на уровне закона правовой статус самозанятых предложил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сейчас в законодательстве не закреплен правовой статус самозанятых, как и само понятие самозанятости, и это создает определенные проблемы. Из-за отсутствия судебной практики с участием самозанятых судьи в большинстве своем выносят решения не в их пользу», — отметил парламентарий в своем телеграмм-канале.

По его словам, в условиях санкций создание комфортной и безопасной правовой среды для ведения бизнеса может помочь в развитии самозанятых, которых на сегодняшний день зарегистрировано порядка 6 млн.

«Предлагаю внести соответствующие изменения в Гражданский и Налоговый кодексы РФ, а также в закон о госрегистрации юрлиц и ИП, определив, что самозанятый гражданин — это физическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, самостоятельно осуществляющее экономическую деятельность с целью получения прибыли, без привлечения наемных работников», — добавил председатель комитета Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в правительстве РФ разработали законопроект о системе социального страхования в рамках режима самозанятых.

Одновременно департамент налоговой политики Минфина России считает целесообразным ограничить сферу действия налога на профессиональный доход — так называемого режима для самозанятых, чтобы он использовался преимущественно для оказания услуг физическими лицами физическим лицам.