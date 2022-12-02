Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Проекты в энергетической сфере стали темой переговоров российского и узбекистанского премьер-министров Михаила Мишустина и Абдуллы Арипова 1 декабря в Самарканде (Узбекистан). Об этом Мишустин рассказал 2 декабря на третьем заседании совместной комиссии уровня глав правительств.

Government.ru Михаил Мишустин

Указав на то, что энергетика — перспективнейшая область взаимодействия двух стран, глава российского правительства напомнил, что в республике «работают крупнейшие российские компании, успешно реализуются нефтегазовые, энергетические проекты».

Михаил Мишустин «Общий объём российских инвестиций в энергетической сфере составляет $12 млрд».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин назвал Узбекистан важным для России партнёром — страной, с которой Москва будет развивать отношения.