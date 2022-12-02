Мелитополь, 2 декабря, 2022, 11:44 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС (ЗАЭС) ведутся активные ремонтные работы и восстановление инфраструктуры после артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 декабря сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Ремонт идет активно. Изначально было определено, что надо было восстанавливать, что осталось после обстрелов, прямых попаданий, возгораний. Сейчас идут активные ремонтные работы…» — заявил Рогов.

Также Владимир Рогов добавил, что люди ждут окончания работ, чтобы перезапустить работу АЭС.

Стоит отметить, что Запорожская АЭС является самой крупной атомной станцией в Европе. Под свой контроль Россия взяла ее 28 февраля. С тех пор боевики ВСУ периодически обстреливают территорию атомной станции, используя как тяжелую, так и реактивную артиллерию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Совет Федерации принял постановление об обращении к парламентам стран в связи с непрекращающимся нанесением ударов по ЗАЭС.