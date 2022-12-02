Москва, 2 декабря, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В связи с забастовкой 1,5 тыс. человек на Сахалине из-за невыплаты зарплаты глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направляет запросы в Генпрокуратуру, Минтруд и региональное правительство.

Прокуратура Калужской области Зарплата

«Срочно направляю запросы в Генеральную прокуратуру, Минтруд и региональное правительство. Если ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» не может или не хочет обеспечить законные права своих сотрудников, этим должны заняться компетентные органы», — сообщил Нилов.

Парламентарий возмущен тем, что 1,5 тыс. человек на Сахалине остались без зарплат и отпускных.

«Уже дошло до забастовки! И это на одном из стратегических объектов, обеспечивающих проект «Сахалин-3»!» — указал депутат.

Он охарактеризовал ситуацию как «совершенно дикая».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Иркутской области почти 500 местных жителей получили зарплату после вмешательства прокуратуры.