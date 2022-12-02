Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Узбекистану необходимо углублять связи с Евразийским экономическим союзом. Об этом 2 декабря на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Как подчеркнул премьер-министр, это не только требуется для дальнейшей совместной работы, но и придаст мощный импульс развитию прямых кооперационных связей, так как ЕАЭС, входящий «в число ведущих региональных интеграционных объединений», насчитывает около 190 миллионов потребителей».

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Мишустин уверен, что решение о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя открыло перед республикой новые горизонты для дальнейшего экономического роста.

«А полноценное членство в ЕАЭС придаст мощный импульс развитию прямых кооперационных связей по новым направлениям взаимодействия», ― уверен российский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производители из Евразийского экономического союза могут занимать освободившиеся ниши на рынке, эту способствует геополитическая ситуация. По его словам, в первую очередь речь идёт о высокотехнологичных и наукоёмких отраслях промышленности.