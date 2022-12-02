Вашингтон, 2 декабря, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что выход из конфликта на Украине зависит от решений, принятых в Москве, сообщает France 2.

Matt H. Wade США

«Выход из конфликта полностью зависит от решений, принятых в Москве», — заявил Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу.

Госсекретарь США считает, что конфликт «может завершиться и завтра».

Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля для защиты людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима. По словам президента России Владимира Путина, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров также ранее заявил, что Россия готова на диалог по Украине, в том числе с США, но значимых предложений от них пока не слышит.