Москва, 2 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Пожар, который произошёл на судне в акватории Москвы-реки, полностью потушен. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

76.mchs.gov.ru Пожар

«Принятыми мерами в 11:13 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно уточнённой информации, общая площадь возгорания составила 30 кв. метров, с борта судна был спасён один человек. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября на одной из шахт в Макеевке Донецкой Народной Республике (ДНР) произошёл пожар.