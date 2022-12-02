Москва, 2 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. У игрового видеоконтета в России может появится отдельная система маркировки по возрасту. Внести этот пункт в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» правительство России планирует до конца года. Об этом со ссылкой на источник, близкий к одному из профильных министерств, 2 декабря сообщает «Коммерсантъ «. Отмечается, что эту информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Tomasz_Mikolajczyk Компьютерные игры

Такие шаги нацелены на «предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации». Разработанные Минэкономики России изменения уже вынесены на утверждение профильной комиссии.

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По данным собеседника издания, планируется, что разрабатываемая система будет аналогична европейской рейтинговой системе PEGI (Pan European Game Information), которая используется для присвоения рейтинга играм с 2003 года и сейчас применяется в 39 странах. Однако, отметил источник, между регуляторами есть разногласия о механизмах проведения экспертизы. В дискуссии, помимо Минэкономики, участвуют Минцифры, Минздрав.

Напомним, в ноябре глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что в России может появиться отдельный закон о компьютерных играх.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец указала на необходимость дополнить список рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные и компьютерные игры, а также игрушки, описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности. Волынец ссылается на полученные обращения со стороны родителей, которые беспокоятся относительно негативного влияния игрушек на психику детей.