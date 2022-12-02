Тбилиси, 2 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. На 82-м году жизни ушел из жизни грузинский актер театра и кино Нугзар Шария. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба кабинета министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Gadini Свечи

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста Грузии Нугзара Шарии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Шария останется особенной фигурой в истории грузинского киноискусства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в возрасте 87 лет ушла из жизни французская актриса Милен Демонжо, известная по съемках в серии фильмов «Фантомас».