Вашингтон, 2 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ), которым европейские страны хотят заменить голубое топливо из России, может усилиться в результате похолодания в Европе и Азии. Об этом 2 декабря сообщает агентство Bloomberg.

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По информации источника, в данный момент стоимость СПГ в Азии увеличилась из-за аномального холода в некоторых районах Китая, а также снижению температуры воздуха в некоторых местах Монголии до — 47 °C.

Также указывается, что страны Европы в данный момент столкнулись с идущим из Арктики антициклоном и он, как считают синоптики, останется в регионе не менее чем на две недели, что будет для газовых систем ЕС серьёзным испытанием.

«Холодное начало декабря приведет к увеличению спроса в Центральной и Северной Европе, и эта ситуация может сохраниться во второй половине месяца», — рассказал метеоролог компании Maxar Мэтью Дросс.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне парламент Молдавии одобрил продление ещё на 60 дней режима чрезвычайного положения, действующего в республике в связи с кризисом в сфере энергетики.