Киев, 2 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. О проведении «следственных действий» на территории девяти объектов Украинской православной церкви сообщает 2 декабря СБУ.

Ssu.gov.ua СБУ

Уточняется, что спецслужбы начали свои «контрразведывательные мероприятия» в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. Так, в Закарпатье сотрудники СБУ наведались в Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии.

В Житомирской области спецслужбисты пришли в Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь, в скит Свято-Анастасиевского монастыря, скит в честь Иверской иконы Божией Матери Чоповичского женского ставропигиального монастыря.

В Ровенской области эсбэушники пришли в Городокской женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский и в Свято-Успенский храм.

СБУ объясняет эти действия намерением выявить «причастных к противоправной деятельности, и предметы, запрещённые к обращению».

Напомним, действия СБУ последовали за указом Зеленского «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», нацеленного на то, чтобы запретить УПЦ.