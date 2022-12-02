СБУ ведёт «следственные действия» на территории 9 объектов УПЦ
СБУ ведёт «следственные действия» на территории девяти объектов Украинской православной церкви
Киев, 2 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. О проведении «следственных действий» на территории девяти объектов Украинской православной церкви сообщает 2 декабря СБУ.
Уточняется, что спецслужбы начали свои «контрразведывательные мероприятия» в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. Так, в Закарпатье сотрудники СБУ наведались в Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии.
В Житомирской области спецслужбисты пришли в Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь, в скит Свято-Анастасиевского монастыря, скит в честь Иверской иконы Божией Матери Чоповичского женского ставропигиального монастыря.
В Ровенской области эсбэушники пришли в Городокской женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский и в Свято-Успенский храм.
СБУ объясняет эти действия намерением выявить «причастных к противоправной деятельности, и предметы, запрещённые к обращению».
Напомним, действия СБУ последовали за указом Зеленского «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», нацеленного на то, чтобы запретить УПЦ.