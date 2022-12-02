Владивосток, 2 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Сообщения о том, что в Приморском крае потерпел крушение истребителе МиГ-31, подтвердили 2 декабря в пресс-службе Восточного военного округа.

Mil.ru Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

«2 декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31», — говорится в сообщении.

Также указывается, что экипажу боевого самолёта удалось катапультироваться, и уточняется, что полёт проходил без боекомплекта.

Кроме того, отмечается, что крушение МиГ-31 произошло в безлюдном месте и в результате него нет разрушений.

«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — уточняется в сообщении и добавляется, что к месту авиакатастрофы направлены на вертолётах сотрудники поисково-спасательной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Надеждинском районе Приморского края разбился истребитель МиГ-31, его пилоты сумели катапультироваться.