Донецк, 2 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли семь населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), включая столицу региона — Донецк. Об этом 2 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:05 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 08:15 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке, в 08:20 — четыре снаряда калибра 152 мм по Горловке, в 08:25 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 08:30 – шесть снарядов калибра 122 мм по Горловке, в 08:40 – три снаряда калибра 152 мм по Яковлёвке и в 08:55 – три снаряда калибра 152 мм по Пантелеймоновке.

Также указывается, что в 09:00 бандеровские формирования выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Новосёловке, в 09:30 — шесть снарядов калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 09:50 — четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и в 10:35 – три снаряда калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования преступного режима Киева обстреляли Горловку, Гольмовский и Минеральное в ДНР.