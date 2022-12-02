Москва, 2 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Если страны «Большой семерки» не смогут до 5 декабря согласовать потолок цен на российскую нефть, как об этом сообщает Reuters, то это будет позор, унижение и потеря лица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Они действительно смогут согласовать этот потолок, — уверен он. — Не согласовать его они не могут. Просто потому, что если к 5 декабря этот потолок не появится, то это будет позор, унижение и потеря лица. Это значит, что США перестали управлять либеральным миропорядком и своими союзниками. Так что у них было несколько вариантов — либо низкий потолок цены, либо высокий. И на низкий не соглашались многие европейские страны (Греция, Мальта, Кипр, Венгрия), заинтересованные в более высоких ценах на российскую нефть».

С другой стороны, как отметил Зубец, были еще поляки и украинцы, которые требовали снижения цен на российскую нефть до 15 долларов за баррель.

«В этих условиях Западу проще согласиться на более высокий потолок, чем допустить, что потолка вовсе не будет, — уверен экономист. — Если потолок не установят, это будет означать, что Запад провалил антироссийскую санкционную политику и не может договориться. И сейчас появился такой термин в политологии — мировое большинство. Это страны, которые не присоединились к санкциям и придерживаются по отношению к России благожелательного нейтралитета. Индия, Китай, Пакистан, Турция, Бангладеш и другие крупные страны. Они в сумме формируют глобальное большинство, которое в сумме противостоит коллективному Западу, и понятно, что все эти страны внимательно следят за тем, что происходит и сумеет ли Запад достигнуть своих целей. И отказ от потолка будет признанием фиаско Запада и его идеологического банкротства».

Поэтому, как подчеркнул Зубец, для Запада лучше принять высокий потолок, чем не принимать его вообще.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что РФ не останется без сырьевых доходов, а лишь нарастит поступления от продажи энергоносителей в случае введения западными странами ценового потолка на российскую нефть.