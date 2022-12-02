Санкт-Петербург, 2 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Охотники из охотничьего хозяйства ООО «Лопастино» Бокситогорского района Ленинградской области направили в зону проведения специальной военной операции 612 банок тушенки, изготовленной из добытой охотниками лосятины.

t. me/lenobladminka Тушенка

Эту инициативу готовы поддержать и другие охотхозяйства региона, сообщили в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

В каждой из 17-ти отправленных бойцам коробок находится по 36 банок тушёнки и каши (рисовая, гречневая, перловая) с мясом лося. Они разнообразят рацион участников спецоперации, среди которых находятся и мобилизованные резервисты из Ленобласти.

Как отметили в комитете, вскоре из Бокситогорского района на фронт отправится новая партия консервов. Опыт предлагают распространить и на другие районы Ленинградской области, в которой официально в установленном порядке можно добывать разнообразных животных.