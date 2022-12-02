Симферополь, 2 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов совместно с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым посетил зону специальной военной операции в Запорожской области. Об этом 2 декабря политический деятель написал в своем Telegram-аккаунте.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

«Военнослужащие из разных регионов передают привет своим родным и близким. Гордимся нашими парнями!» — написал глава Крыма.

Также Аксенов добавил, что во время пребывания в зоне СВО совместно с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым проинспектировал место расположения ВС РФ в Запорожской области и обсудил с ним вопросы безопасности.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в США считают должным прекращение призывов Киева о возвращении Крыма.