Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В ходе рабочего визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Узбекистан будет обсуждаться тема «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Об этом 2 декабря рассказал журналистам в Самарканде заместитель председателя российского правительства Александр Новак в кулуарах Российско-узбекского бизнес-форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Да, сотрудничество в газовой сфере будет обсуждаться», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли в ходе визита проводиться обсуждение темы «тройственного газового союза».

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин находится в Узбекистане с рабочим визитом 1–2 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее узбекский премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что долгосрочное сотрудничество с Россией в разных сферах намерен развивать Узбекистан.