Донецк, 2 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Командный пункт ВСУ, находящийся в Артемовске (Донецкая Народная Республика), готов к эвакуации из города. Об этом офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил изданию РИА Новости 2 декабря.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

«Положение ВСУ в районе Артемовска в последнюю неделю значительно ухудшились. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — заявил Марочка.

Также офицер добавил, что решение о подготовке командного пункта к эвакуации принято офицерским составом ВСУ в Артемовске.

Ранее ИА REGNUM сообщало о существенном продвижении Вооруженных сил РФ на артемовском направлении.