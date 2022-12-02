Москва, 2 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Факт телефонного разговора президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко подтвердил 2 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба президента Республики Беларусь Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

«Да, — сказал Песков в интервью ТАСС. — Сегодня утром два президента провели телефонный разговор».

Ранее о телефонных переговорах президентов России и Белоруссии распространил информацию телеграм-канал «Пул первого».