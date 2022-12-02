Барнаул, 2 декабря, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Говорят, работа мечты — это хобби, которое приносит деньги. Лучше всех это понимают социальные предприниматели. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», в Алтайском крае состоялся бизнес-тур социальных бизнесменов России. Регион посетили 14 победителей федерального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства.

Правительство Алтайского края В Алтайском крае завершился бизнес-тур социальных предпринимателей России

Как отмечают в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, социальный бизнес-тур — не просто награда за победу в конкурсе, это масштабный проект по созданию всероссийского сообщества социальных предпринимателей. Осенью финалисты региональных этапов побывали в трехдневных турах в девяти субъектах страны, а победителей федерального этапа пригласили в недельный тур по Алтайскому краю. Участники познакомились с туристическими достопримечательностями регионов, посетили объекты социального предпринимательства, обменялись опытом с коллегами, у них появилась возможность наладить сотрудничество.

Программу социального бизнес-тура по Алтайскому краю разработали региональный центр «Мой бизнес» и туристическая компания «Арго».

«Алтайский край в качестве территории для бизнес-тура выбран не случайно. Это оценка потенциала региона. Наши предприниматели становились победителями федерального этапа конкурса, на всероссийском уровне оценивают эффективность действующих у нас инструментов поддержки. В программу тура мы включили разноформатные компании, ими занимаются состоявшиеся бизнесмены, которые могут многое рассказать и показать», — поясняет директор регионального центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков.

Гости посетили региональный центр «Мой бизнес». Для них провели экскурсию и деловую игру. В протезно-ортопедическом центре «Алорто» предпринимателям продемонстрировал работу современных методов реабилитации. Врач-травматолог Алексей Горбачев продемонстрировал возможности современного экспресс-ортезирования низкотемпературным пластиком.

«Я бы включил «Алорто» в топ-3 российских предприятий, занимающихся протезированием и лечением. Подходы барнаульского центра во многом схожи с нашими в том, что это не просто работа, а миссия — помогать социально уязвимым людям. Современные методы лечения способны делать жизнь инвалидов комфортнее», — поделился по итогам поездки главный врач и директор Ставропольского центра протезирования Михаил Гюлумян.

Правительство Алтайского края Алтайский край. В протезно-ортопедическом центре «Алорто»

Также участники бизнес-тура побывали в музее шоколадного мастерства (ООО «Диета»), музее «Мир камня», посетили социальные и туристические объекты Бийска, Белокурихи, «Бирюзовой Катуни». Завершился тур просмотром иммерсивного спектакля барнаульского предпринимателя Алены Митиной.

«Я везу из этого тура бизнес-идеи, которые планирую реализовать дома. Такой формат обмена опытом между социальными предпринимателями реализован впервые, его непременно надо продолжать. Это позволит всем развиваться, распространять проекты на другие регионы», — поделилась увиденным брянский предприниматель Светлана Макарова, создатель пансиона для проживания пожилых людей и инвалидов «Уют». Особо она оценила объекты, которые ей удалось посетить в Алтайском крае.

«В последние годы в России интенсивно развивается социальное предпринимательство, поскольку оно эффективно решает общественные проблемы, сочетая социальные и рыночные методы. По состоянию на октябрь 2022 года в Российской Федерации осуществляют деятельность уже более 7500 социальных предприятий. Поддержка социального предпринимательства предусмотрена Стратегией развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года», — считает председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

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