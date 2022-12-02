Владивосток, 2 декабря, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Надеждинском районе Приморского края разбился истребитель МиГ-31, его пилоты сумели катапультироваться. Об этом 2 декабря сообщили в экстренных службах.

Минобороны России МиГ-31

«МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета. Он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Экипаж катапультировался», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также он уточнил, что в данный момент выясняется состояние катапультировавшихся лётчиков, и добавил, что, согласно предварительной информации, в результате падения самолёта нет жертв и разрушений.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в результате крушения самолета на западе Турции погибли два человека.