Сидней, Австралия, 2 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Украинская проблема выявила слабость Европейского союза, заявила 2 декабря финский премьер-министр Санна Марин в Институте Лоуи (Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия).

Jukka-Pekka Flander SDP Санна Марин

В ходе своего выступления Марин, предупредив, что хочет быть откровенной, назвала Европу недостаточно сильной. Причём без США, помогающим «в войне на Украине», европейцы оказались бы «в беде».

Пояснив, что участие США подразумевает не только военную, но и финансовую, а также гуманитарную помощь Киеву, глава финского правительства сказала: европейцам нужно быть уверенными, что и они также наращивают свои возможности, а именно в сфере «обороны и европейской оборонной промышленности».

Напомним, в некоторых странах ЕС расходы на «помощь Киеву» опустошили собственные запасы вооружений.