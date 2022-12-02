Москва, 2 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Российские школы в обязательном порядке начнут использовать ФГИС «Моя школа» с января 2023 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев на Конгрессе молодых ученых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Он отметил, что на сегодняшний день платформа пополняется необходимыми материалами — в их число входят, помимо прочего, учебные симуляторы.

Сама платформа представляет из себя единый портал, на котором можно будет получить доступ к образовательным материалам и сервисам. ФГИС реализуется в качестве части эксперимента по появлению в школах цифровой образовательной среды.