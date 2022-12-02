Санкт-Петербург, 2 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Петербург находится в тройке наиболее популярных направлений для поездок российских туристов в новогодние праздники. За год новогодние туры в Северную столицу подорожали всего на 10%, что ниже уровня инфляции, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дарья Драй ИА REGNUM Зима в Санкт-Петербурге

На первом месте по спросу на новогодние туры — Сочи и другие морские локации Краснодарского края (до трети от всех бронирований), второе место в рейтинге туроператоров среди внутренних новогодних направлений делят Санкт-Петербург и Кавказские минеральные воды. На каждое из этих направлений приходится около 10% в общем объеме продаж.

Туры в Санкт-Петербург за год подорожали в среднем на 10%, но некоторые объекты размещения — на 20%. По данным экспертов, новогодние цены в этом году фактически вернулись к уровню допандемийного 2019 года. Не пугает туристов и отмена ряда новогодних мероприятий в Петербурге.

«Санкт-Петербург был и остается одним из самых популярных направлений для путешествий в России. Несмотря на то, что некоторые традиционные городские мероприятия в этом году не состоятся, в городе все равно пройдет традиционная Рождественская ярмарка, улицы будут украшены и даже знаменитая новогодняя ель будет вновь установлена на Дворцовой площади», — отметили в компании «Невские сезоны».

Цены на новогодние туры в Петербург начинаются от 3950 рублей на 1 человека за двухдневный тур в отеле 3 звезды, и до 35-40 тыс. рублей за человека за шестидневный тур с размещением в отелях 5 звезд.

Как сообщалось, число туристов, посетивших в этом году Санкт-Петербург, уже превысило 7 млн человек, что на 1 миллион больше, чем за весь 2021 год.