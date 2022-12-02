Вашингтон, 2 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что посетит Китай в январе или феврале 2023 года, сообщает французский телеканал France 2.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Мы поедем в Китай в начале года — январь или февраль, мы ещё не решили», — заявил Энтони Блинкен французским журналистам.

Ранее госсекретарь США заявлял, что поедет в Китай, чтобы проработать дальнейшие шаги в развитие состоявшейся на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии встречи американского лидера Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены избежать расширения конфликта на Украине, поскольку не хотят войны с Россией.