Госсекретарь США Блинкен отправится с визитом в Китай
Госсекретарь США посетит Китай в начале 2023 года
Вашингтон, 2 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что посетит Китай в январе или феврале 2023 года, сообщает французский телеканал France 2.
(сс) U.S. Department of State
Энтони Блинкен
«Мы поедем в Китай в начале года — январь или февраль, мы ещё не решили», — заявил Энтони Блинкен французским журналистам.
Ранее госсекретарь США заявлял, что поедет в Китай, чтобы проработать дальнейшие шаги в развитие состоявшейся на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии встречи американского лидера Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены избежать расширения конфликта на Украине, поскольку не хотят войны с Россией.