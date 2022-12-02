Ташкент, 2 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Долгосрочное сотрудничество с Россией в разных сферах намерен развивать Узбекистан. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов в ходе своего выступления на Российско-узбекском бизнес-форуме.

Иван Шилов, ИА REGNUM Узбекистан

Как отметил Арипов, между Россией и Узбекистаном выстроена на всех уровнях уникальная система взаимодействия, что относится и к взаимодействию между правительствами двух стран, и к взаимодействию между их регионами.

При этом узбекский премьер-министр указал, что двум государствам стоит более активно пользоваться возможностями этих институтов, и уточнил, что Узбекистан готов обсуждать с российской стороной совместные взаимовыгодные проекты.

«Основная цель — наполнить экономическую повестку новыми проектными предложениями», — добавил он, высказав уверенность, что такие проекты будут практически реализованы.

«Мы настроены развивать конструктивное и долгосрочное сотрудничество с деловыми кругами России», — также заявил Арипов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что внешнеторговый оборот России и Узбекистана растёт.