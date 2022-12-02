Анкара, 2 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын прервал интервью со шведским телеканалом и обвинил журналиста в «нечестности» после вопроса о наркотрафике, передает SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Журналист телеканала заявил об имеющихся данных о якобы укрываемых Анкарой наркодельцах и лидерах мафии. Ибрагим Калын ответил, что не может комментировать уголовные дела, но верит в судебную систему.

«Если вы намекаете, что Турция стала гаванью для преступников, защищает их, то это беспочвенные инсинуации. Я полностью отвергаю их, также как ваши обвинения, в том, что Турция стала хабом для транспортировки кокаина и прибежищем лидеров мафии», — ответил шведскому телеканалу официальный представитель президента Турции.

Ибрагин Калын назвал подобные вопросы «нечестной журналистикой» и сказал, что больше не хочет продолжать интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США должны проявить понимание в отношении новой военной операции, которую может начать Турция на севере Сирии.

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