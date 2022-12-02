Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот России и Узбекистана растёт. Об этом 2 декабря на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

Он подчеркнул, что в 2022 году наблюдается хорошая динамика внешней торговли двух стран.

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«Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. По итогам прошлого года мы, опередив Китай, вышли на первое место во внешнеторговом обороте республики с долей около 18%», ― уточнил российский премьер-министр.

При этом он указал на важность сохранить положительные тенденции за счёт запуска новых проектов прямой промышленной кооперации, в том числе в сфере машиностроения, фармацевтики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства.

«Сюда направляются значительные по объемам инвестиционные и технические ресурсы», ― сказал Мишустин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2022 года может достигнуть $8,5 млрд. По его словам, с января по сентябрь товарооборот между двумя странами увеличился на 37%, до $5,3 млрд.

Напомним, председатель российского правительства Михаил Мишустин находится в Самарканде с рабочим визитом. Совместно с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым он проведёт заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Республики Узбекистан. Планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-узбекистанского взаимодействия.