Москва, 2 декабря, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Над возможным проведением в России встречи президента Сирии Башара Асада с его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом работает в данный момент Москва. Об этом 2 декабря рассказал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью телеканалу Al Arabiya.

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Как отметил Лаврентьев, говоря о возможности проведения встречи президентов Сирии и Турции в РФ, в Москве поддерживают проведение таких переговоров.

«Я повторяю здесь, что Турция должна рассмотреть это [возможность встречи в РФ], но мы считаем, что такая встреча была бы позитивной и полезной в целом, и мы работаем в этом направлении», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар обратился к союзникам Турции с призывом не оказывать поддержку курдам.