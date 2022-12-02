Москва, 2 декабря, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Комплекс «Готов к труду и обороне» существует в стране уже более 90 лет. Нормативы по бегу, стрельбе, плаванию, подтягиванию и отжиманию сдают не только спортсмены. Активнее становятся и школьники — им за знак ГТО полагаются дополнительные баллы к ЕГЭ. А сотрудникам компаний, где организуют такие фестивали, — бонусы от работодателей. Благодаря нацпроекту «Демография», соревнования проводят по программе «Спорт — норма жизни».

Славнефть-ЯНОС Фестиваль ГТО

К примеру, спортивный праздник «Эстафета Готов к труду и обороне» 29 и 30 ноября состоялся в МБОУ «СОШ №45 имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова» города Калуги. Мероприятие проводилось с целью сохранения памяти о великом маршале, имя которого носит школа, а также пропаганды здорового образа жизни и повышения интереса учащихся к комплексу ГТО.

Перед стартами обучающихся всех присутствующих приветствовал руководитель Регионального центра тестирования ГТО Калужской области Юрий Тележкин: »Эстафета Готов к труду и обороне», посвященная дню рождения Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, проведённая с детьми, закладывает основы патриотизма, ведь физическая культура обладает огромным воспитательным потенциалом и являются механизмом в формировании гражданственности и патриотизма».

Летопись рекордов Приморья в конце ноября 2022 года открыли участники первого краевого фестиваля «Игры ГТО». В соревнованиях участвовали представители из девяти муниципалитетов — Уссурийска, Спасска-Дальнего, Артема, Владивостока, Находки, Дальнегорска, Фокино, Надеждинского и Партизанского районов — мужчины и женщины трех возрастных ступеней 18-29, 30-39 и 40-49 лет. По условиям фестиваля, в состав команды допускались только те участники, кто в своей возрастной ступени уже выполнил нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия. По словам руководителя регионального центра ГТО Приморского края Екатерины Коротун, спортсмены-любители состязались в лично-командном многоборье.

toanmda Золотой значок ГТО

«Новый формат фестиваля включил командную «Гонку ГТО», где достижения всех членов команды шли в общий зачет, и личные соревнования «На рекорд», где каждый участник показывал максимальные результаты в одном из шести видов испытаний», — сообщила Екатерина Коротун.

Дворец спорта «50 лет Победы» 26 ноября принял участников Первого Фестиваля чемпионов «Игры ГТО» в Республике Саха (Якутия), приуроченного к 100-летию образования Якутской АССР и Году Матери.

Победителей выявили финальные забеги. Сильнейшими оказались команды с самыми быстрыми, сильными и выносливыми спортсменами — CrossFit «Тимир» (кап. Николай Филиппов) и Вилюйский улус (рук. Степан Федоров). На третьем месте «Форсаж» из г. Якутска.

«Накал соревнований очень высокий, напряженный. Любое промедление предполагало поражение. Но каждый из нас был настроен к победе. Организация великолепная. Думаю, в дальнейшем уровень будет повышаться. Этапы очень интересные, привлекательные. Более сложным был заключительный этап — подтягивание. Силы буквально остаются на исходе. Помогли усердные тренировки. Я раньше занимался вольной борьбой, потом переключился на кроссфит. Поставленные перед собой задачи выполнили», — отметил капитан команды-победительницы Николай Филиппов.

Команде СВФУ не хватило 12 секунд, чтобы попасть в призовую тройку.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Экзамен по нормативам ГТО

«Организация отличная, понравился формат соревнований. Для меня спорт — это жизнь! Выступлением довольна. Старались на качество. Выложилась на все сто. Здесь учитывается все. У кого силовая выносливость, тот и добивается успеха. Заметно, ГТО идет на развитие», — поделилась опытная участница соревнований по нормативам ГТО, участница Всероссийского фестиваля, многократная чемпионка республики и Дальнего Востока по легкой атлетике, тренер–преподаватель кафедры физвоспитания Арина Югова.

Спортсмены демонстрировали скорость, силу и выносливость.

Накануне, 1 декабря, в ОП РФ состоялись слушания «О внесении изменений во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО с учетом новых вызовов». Идеи по развитию комплекса ГТО войдут в рекомендации для органов власти. В частности, ОП РФ предлагает: ввести названия для шести возрастных групп комплекса ГТО; рассмотреть возможность введения 19-й возрастной ступени для людей от 75 лет; ввести альтернативу бегу на длинные дистанции; увеличить возрастные ступени комплекса ГТО; сделать бесплатной подготовку к сдаче комплекса для учащихся; оказывать методическую помощь центрам тестирования, проводить аттестацию инспекторов, проверки мероприятий по сдаче нормативов; ввести в учебные предметы отработку нормативов по метанию снаряда и стрельбе.

«Мы все выступаем за то, чтобы комплекс ГТО развивался. Это влияет на обороноспособность страны и здоровье нации», — подчеркнул заместитель председателя комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Сергей Кашников.

Советский плакат ГТО

Напомним, в ноябре 2022 года вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений по развитию физической культуры и спорта в стране. В частности, Минспорту России необходимо проработать с заинтересованными ведомствами изменения в нормативы ГТО, добавив к обязательным дисциплинам метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. Минпросвещения и Минспорта России совместно с Минздравом должны представить предложения о включении в школьные учебные программы по занятиям физической культурой выполнение нормативов ГТО.

«Навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Фото министерство спорта Калужской области Открытия площадки ГТО состоялось селе Волковском

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемому в соответствии с указом президента России Владимира Путина, во всех регионах Российской Федерации продолжается строительство и открытие спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ), крытых футбольных манежей, легкоатлетических манежей, стадионов, дворцов спорта, катков; строительство спортивных площадок и поставка спортивного инвентаря и оборудования.

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