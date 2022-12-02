Блинкен объявил, что Киев сам определит условия «переговоров»
Блинкен объявил, что Киев без участия США определит условия «переговоров с Россией»
Вашингтон, 2 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Киев сам сформулирует условия, на которых он согласен будет вести с Россией мирные переговоры, заявил 2 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью France 2.
U.S. Department of State
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Заявив, что США не будут решать «за Украину», которая сама должна назвать свои условия, Блинкен сказал: «Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение».
Ранее ИА REGNUM сообщало о другом заявлении Запада, согласно которому переговоры Киева с Москвой о мире «всё ещё возможны».