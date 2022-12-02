Вашингтон, 2 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Киев сам сформулирует условия, на которых он согласен будет вести с Россией мирные переговоры, заявил 2 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью France 2.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

Заявив, что США не будут решать «за Украину», которая сама должна назвать свои условия, Блинкен сказал: «Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение».

Ранее ИА REGNUM сообщало о другом заявлении Запада, согласно которому переговоры Киева с Москвой о мире «всё ещё возможны».